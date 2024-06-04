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От Азербайджана до Украины: «переворот» в мировоззрении Артамонова

От Азербайджана до Украины: «переворот» в мировоззрении Артамонова

Слова российского военного эксперта Александра Артамонова, что «украинцы» — это, оказывается, «люди второго сорта», прогремели как гром среди ясного неба. Его критикуют как украинцы, так и сами россияне. Как так вышло, что именующий себя «экспертом» человек, который к тому же активно, хоть и негласно, сотрудничает с российским МИДом и со спецслужбами этой страны, позволил себе откровенно нацистские обороты?

Артамонов – довольно известная азербайджанской аудитории личность. Российский военспец, активно поддержавший Азербайджан во время 44-дневной войны, спустя время неожиданно сменил позицию — принялся старательно критиковать Баку и яро поддерживать Ереван. Причем именно в тот период, когда отношения между Москвой и Баку несколько «напряглись» — из-за недовольства азербайджанской стороны деятельностью российского миротворческого контингента. «Азербайджана может вдруг не остаться, в Баку должны помнить, что русские долго запрягают, но быстро едут», – грозился тогда в эфире армянских СМИ Артамонов.

Но за тот период, пока Артамонов считался другом Азербайджана, сей эксперт «втерся в доверие» азербайджанским журналистам и принялся активно сотрудничать с азербайджанскими СМИ. Причём сотрудничество было весьма оригинальным: некоторые журналисты должны были делать обзор публикаций в местных СМИ, в частности, текстов антироссийского содержания. Те, кто на подобное сотрудничество согласился, получали от Артамонова «стабильный гонорар» размером 600 манатов. Казалось бы: зачем российскому военному эксперту обзор азербайджанских СМИ? Да ещё так похоже на донос «а ну, составим списочек, кто тут матушку Россию не любит»? Но тем не менее наладить такое «сотрудничество» Артамонову удалось. Да ещё в солидных масштабах. Более того, оно не прекратилось даже тогда, когда Артамонов сменил «ориентацию» и стал ярым критиком Азербайджана. Кто знает, возможно, оно продолжается и по сей день…

Но суть не в этом. Понятно, что нередко российским пропагандистам поручается озвучить то, что нельзя сказать официально. Или же нечто такое, что будет особенно «приятно слышать» аудитории противоположенной стороны. Но на выходе российская пропагандистская машина все чаще создает проблемы и самой себе, и своей стране.

Судите сами. В ситуации, когда идёт война в Украине, а в мировой политической тусовке обсуждается вопрос начала переговоров, российские официальные и неофициальные лица заняты угрозами и оскорблениями. Причем не только в адрес Киева. Совсем недавно вице-спикер российской госдумы Петр Толстой позволил себе хамские заявления в адрес Казахстана, назвав столицу этой, казалось бы, дружественной России страны, «исконно русским городом». До этого в центре скандала оказалась теледива Тина Канделаки. И ни в одном случае инициаторы скандалов не сочли нужным извиниться. Тем более они не лишались должностей.

Трудно поверить, что Александр Артамонов понесет наказание за свои слова. Но выводы уже сделаны. И не только украинцами…

Максуд Салимов

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