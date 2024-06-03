«Точечно и ограниченно». США разъяснили Киеву условия применения своего оружия

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США дали добро Украине только на «точечное и ограниченное» применение американского оружия внутри РФ для срыва атак на собственные силы, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Если они (украинцы) знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие… для самозащиты. Это точечное и ограниченное в масштабах (применение)», – сказал он на брифинге для журналистов.

Кирби подтвердил, что речь идет о районах, прилегающих к Харьковской области.

Он повторил, что запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри РФ остается в силе.