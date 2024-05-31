В Украине «мобилизовали» жирафа (видео)

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Военнообязанный гражданин Украины пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат) в костюме жирафа. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

По информации журналистов, инцидент произошел в ТЦК в городе Львове. Один из жителей населенного пункта пришел в военный комиссариат в комичном костюме, чем развеселил сотрудников центра комплектования и других военнообязанных граждан.

На сделанной очевидцами видеозаписи видно, как мужчина общается с одним из работников ТЦК. При этом его с интересом рассматривают другие люди, находящиеся в помещении, и негромко посмеиваются.

