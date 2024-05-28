«Грязная бомба» от безнадёжности. Против Баку запущены новые фейки

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В ереванских ТГ-помойках «разгоняют» очередную дурно пахнущую «сенсацию», а проще говоря, фейковый вброс. Как утверждают небезызвестный Хаял Муаззин, а вслед за ним – армянский блогер Эрнест Варданеян, некий Ричард Сильверстайн, живущий в Сиэтле и представляющейся то «американо-израильским блогером», то «независимым журналистом», со ссылкой на свои источники в органах безопасности Израиля сообщает: «вертолет президента Ибрагима Раиси был сбит Моссадом»! Правда, как именно был сбит вертолёт: выстрелом ракеты, взломом системы навигации или пронесенной на борт бомбой — блогер и, надо полагать, его сногсшибательные «источники» глубоко не в курсе. Но зато Сильверстайн, а вслед за ним армянские ТГ-помойки интригующим тоном напоминают: «Раиси перед смертью встречался с Алиевым, а на территории Азербайджана у Израиля есть базы».

Это тот случай, когда остается только удивляться «невыносимой лёгкости вранья». Объявил себя «блогером», а ещё лучше – «независимым экспертом», и можно постить в социальных сетях любую чушь: что Ленин был рептилоидом, что путём чтения мыслей установлено, что Ким Чен Ын на самом деле японский шпион, что американские космические «челноки» заимствованные у инопланетян и сегодня не летают потому, что инопланетяне их забрали обратно… Ну или что вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси сбили израильтяне при помощи азербайджанцев.

Но проблема не в том, что находятся персонажи, которые берутся такое утверждать. В конце концов, в Баку на улице Сулеймана Рустама, раньше носившей имя Сурена Описяна, есть медицинское учреждение, где может найтись пациент, который станет убеждать вас, что он на самом деле Наполеон, Сталин и король Индо-Бразилии в одном лице. Проблема, что находятся персонажи, которые готовы этот бред раздувать. Позабыв при этом включить голову. Вот появляются фейки, которые даже опровергать как-то неудобно. Потому как приходится который уже раз растолковывать азбучные вещи.

Возможно, господин Сильверстайн глубоко не в курсе, что на территории Азербайджана НЕТ ИНОСТРАННЫХ БАЗ. В том числе и «израильских». Посольство есть, коммерческие предприятия есть, ферма по разведению буйволов тоже есть, а вот военных баз нет. И любой здравомыслящий человек, который в своей жизни хотя бы смотрел документальный сериал National Geographic «Расследование авиакатастроф», должен понимать: если самолёт или вертолёт был сбит ракетой, это бывает понятно по его обломкам уже в первые минуты и часы после обнаружения. Потому что там будут и осколки самой ракеты, и её «поражающие элементы». Достаточно вспомнить такой нашумевший пример, как малазийский «Боинг», сбитый пророссийскими сепаратистами над Донбассом летом 2014 года.

Если на борту взорвалась бомба, это тоже бывает видно сразу. Более того, вертолёт президента Ирана летел в составе «воздушного кортежа», где имелось ещё два геликоптера. И уж они точно увидели бы и запуск ракеты, и взрыв на борту, если бы он имел место. Пронести бомбу на борт президентского вертолёта – для такого теракта надо иметь своих людей не в Азербайджане, а в «ближнем круге» самого президента Ирана. Такие воздушные суда очень плотно охраняются, кто угодно туда не пролезет. Не говоря о том, что взрыв на борту тоже оставляет характерные следы на обломках.

«Взлом системы навигации»? Звучит эффектно, но президент Раиси летел на вертолёте, выпущенном 45 лет назад. Там система управления не «компьютерная», а механическая. Её физически невозможно «взломать» на расстоянии. Более того, в авиации есть стандартный прием спасения воздушного судна при проблемах с навигацией: в этом случае на помощь приходит другой самолёт или вертолёт, который берет на себя роль ведущего. Вертолёт президента Ирана, ещё раз, летел в составе воздушного картежа, где было ещё два вертолета. Даже если у него отказала навигация, пилот мог ориентироваться на своих коллег.

Наконец, напомним в который уже раз: в самом Иране почему-то не торопится объявлять катастрофу своего «борта номер один» террористическим актом. Если в Тегеране и обвиняют кого-то извне, то это США – за «авиационные» санкции, которые не позволяют Ирану закупать для своих самолётов и вертолётов американского производства запчасти и проводить их профессиональное техническое обслуживание. Но никакого злого умысла в катастрофе вертолёта Раиси иранские власти не усматривают. Вертолёт, как официально объявлено в Тегеране, упал из-за технической неисправности. Никакого «израильского следа с азербайджанским акцентом» в самом Иране не усматривают и не ищут.

Так какого, пардон, корнеплода ереванские ТГ-помойки бегут впереди паровоза и занимаются ловлей чёрной кошки в тёмной комнате, где никакой кошки, разумеется, нет? Просто от скуки? Вряд ли.

Нетрудно понять: там подобным образом пытаются «столкнуть лбами» Азербайджан и Иран. В самом деле, «потепление» двусторонних отношений Азербайджана и ИРИ нельзя не заметить. На границе, где еще недавно играли военными мускулами, теперь открывают совместный гидроузел, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявляет Араз «границей дружбы» и т.д. А это, судя по всему, не нравится очень многим. В том числе и в Армении, где строили и строят планы воевать с Азербайджаном чужими руками, в том числе и иранскими. И уж тем более в Ереване явно забеспокоились, когда в ходе встречи с прибывшим на похороны Раиси Пашиняном духовный глава ИРИ аятолла Али Хаменеи дал понять: Тегерану не нравится, что Армения позволяет превратить себя в плацдарм внерегиональных сил, в том числе враждебных Ирану. Что уже ставит Армению в весьма зыбкое положение: что делать? Заканчивать с прозападным шоу? Не добившись по сути ничего, кроме 25 французских бронетранспортёров «Бастион», которые давно пора сдать на металлолом, но зато безнадёжно испортить отношения с Россией? Которые, конечно, будут восстановлены, но скорее всего уже без Пашиняна? Продолжать игры с Западом и идти на полномасштабную ссору с Ираном? Боязно. Несмотря на все надувание щек, «традиционных партнёров» никакие новые друзья с Запада не заменили и в обозримом будущем не заменят. Исполнять и дальше «шпагат Ван Дамма»? Но насколько у Пашинина хватит «растяжки»?

И, судя по всему, в Армении на полном серьезе вознамерились выйти из ситуации, подбросив Ирану очередную порцию фейков об «израильских базах в Азербайджане». В расчёте на то, что в Тегеране разозлятся на Баку и на минуточку забудут и про EUMA с биноклями, и про самое большое в регионе посольство США, и про недавний визит делегации ЦРУ в Ереван. И самое главное, пребывают полный уверенности, что Иран без советов из Еревана никак не разберётся, от чего упал в горах президентский вертолёт.

Нурани, обозреватель