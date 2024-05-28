Эльчин Азизов выступил на сцене Большого театра России

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Солист Государственного академического Большого театра России народный артист Азербайджана Эльчин Азизов (баритон) дал концерт-стендап «Опера без бабочки». Выступление прошло в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра под руководством Константина Чудовского на сцене музыкального театра «Геликон-опера», передает ТАСС.

Как ранее отметил сам Азизов, формат концерта-стендапа, который был представлен этим вечером, он «вынашивал около трех-четырех лет». По его словам, первый концерт в таком формате «прошел 10 февраля с большим успехом». «Я безумно рад, что сегодня повторил свой оперный концерт-стендап «Опера без бабочки». Этот проект особенный, он позволяет мне заниматься чистым творчеством, быть не только артистом, но и режиссером. Я пою свои любимые арии, делюсь смешными и интересными историями из жизни оперных постановок, концертов. Мне очень нравится общаться со зрителем. Сегодня в концерте было несколько новшеств, сюрпризов, эффект от которых превзошел все мои ожидания», – сказал Азизов после выступления.

В частности, в номере Te Deum из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини Азизов пригласил артистов хора Большого театра, которые сидели среди зрителей. Во время исполнения баритоном номера они неожиданно начали петь со своих мест. «Такого погружения в оперу у зрителей однозначно никогда не было. Я видел их горящие глаза, чувствовал их восторг. Так как я отдаю всего себя на сцене, реакция зрителей для меня очень важна. Уверен, что осенью еще раз выйду на сцену с «Оперой без бабочки», ведь у меня еще так много историй, которыми я хочу поделиться со зрителями», – сказал он.

Помимо Пуччини, этим вечером со сцены прозвучали произведения Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Джузеппе Верди и других классиков, которые Азизов исполняет на сцене Большого театра.