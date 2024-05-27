Чего не объяснили в раннем детстве Аббасу Джуме и Хаялу Муаззину?

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На востоке есть неписанное, но незыблемое правило: устраивать скандалы на траурных церемониях – последнее дело. Даже если родственники или знакомые друг с другом в очень плохих отношениях, то, приходя в дом общим родственникам или знакомым, чтобы выразить соболезнования, все скандалы надо забыть.

Но, похоже, профессиональным провокаторам Аббасу Джуме и Хаялу Муаззину этого в раннем детстве, похоже, не объяснили. Во всяком случае, гибель президента Ирана Ибрагима Раиси эти два персонажа, горячо любимые российскими пропагандистами вроде тележурналиста Владимира Соловьева или Маргариты Симоньян, решили использовать как повод взорвать по адресу Азербайджана очередную «грязную информационную бомбу». Причём сделать это от чужого имени. Эти два персонажа опубликовали в социальной сети Telegram провокационную картинку, состряпанную при помощи ИИ, где два солдата – один с азербайджанским флагом на спине, другой с израильским, вертолёт в горном ущелье и угрожающий текст: «В случае, если это будет доказано, ответ для вас будет очень тяжелым!» Намёк вполне ясен: дескать, авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Раиси – это «теракт», устроенный азербайджанцами и израильтянами, и если это будет доказано, ответ будет тяжелым! Причём создали ТГ-канал как бы от имени КСИР — иранского Корпуса стражей Исламской революции. Уловка далеко не новая. Достаточно вспомнить, как Ники, персонаж тогда ещё не освобожденного Ханкенди, создал Telegram канал Peacekeepers — как бы от имени российских миротворцев, старательно перекачивал туда видео с сайта Минобороны и разбавлял его фейками собственного изготовления.

Но на что при этом рассчитывают?

Для начала, власти Ирана вообще не считают авиакатастрофу, в которой погиб президент Раиси, «терактом» и официально объявили, что произошла техническая неисправность. Тем более нет никаких обвинений в адрес Азербайджана. Нет даже разговоров о причастности Израиля и уж тем более о какой-то «совместной операции».

И самое главное, у иранских «стражей революции» есть собственные медиа-структуры, где, ещё раз, нет никаких обвинений в адрес Азербайджана. Так к чему весь шум и живописные ТГ-истерики? Кому понадобилось раздуть столь дешевый фейк, да ещё как бы от имени властей Ирана?

Догадаться можно. Начавшееся «потепление» между Баку и Тегераном многим не нравится. Вот и пытаются его сорвать, в том числе и при помощи информационных провокаций. И даже с использованием искусственного интеллекта. Правда, то, что никакой искусственный интеллект не заменит недостаток естественного, им, похоже, тоже не объяснили.

Отдел политики Minval.az