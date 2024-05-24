США официально объявили о «карательных мерах» против Грузии: что известно

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Соединенные Штаты объявили, что в ответ на принятие в Грузии закона об «иностранных агентах», который они считают инструментом подавления оппозиции и демократических свобод, вводит в отношении этой страны политику визовых ограничений.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена не говорится о немедленном введении визовых санкций против кого-либо в грузинском руководстве — глава Госдепартамента лишь объявляет, что такие санкции отныне могут быть введены, отмечает Би-би-си.

«Любой, кто будет подрывать демократические процессы или институты в Грузии — в том числе перед выборами [парламента] в октябре 2024 года, во время них и после них — может быть, согласно этой политике, лишен права на получение визы США и посещение Соединенных Штатов. Ближайшие родственники этих лиц тоже могут подпадать под эти ограничения», — говорится в заявлении Блинкена.

В заявлении поясняется, что, точки зрения Соединенных Штатов, закон «о прозрачности иностранного влияния», который провела через парламент правящая партия «Грузинская мечта», ограничивает свободу слова и собраний и может создать препятствия для работы независимой прессы.

Кроме того, как отмечает глава Госдепартамента, власти Грузии пытаются запугать и подавить несогласных с новым законом, и все это противоречит цели, вписанной в конституцию Грузии — интеграции в евроатлантическое сообщество.

Блинкен объявил, что с сегодняшнего дня запускает процесс всестороннего пересмотра отношений между США и Грузией.

«Мы по-прежнему надеемся, что руководство Грузии пересмотрит проект закона и сделает шаги, способствующие дальнейшему продвижению страны в сторону демократии и евроатлантической интеграции. Пересматривая отношения между нашими странами, мы, принимая решения о своих действиях, будем учитывать действия Грузии», — говорится в заявлении главы Госдепартамента США.