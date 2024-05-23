Кадыров мечтает посадить Зеленского в чеченский подвал (видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него мечта — посадить Владимира Зеленского в подвал в Чечне.
Говоря о новых поставках западных вооружений Киеву, глава Чечни подчеркнул, что они не помогут ВСУ.
«Что бы они ни отправляли, войну мы выиграем. Чем больше будет длиться война, тем меньше станет шайтанов… У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», — приводит RT его слова.
«У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне».
Рамзан Кадыров ответил на вопрос корра RT Мохаммада Кассаба, какая судьба может ждать Зеленского pic.twitter.com/jB7YxbnY7g
— RT на русском (@RT_russian) May 23, 2024