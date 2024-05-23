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ChatGPT «заговорил» голосом Скарлетт Йоханссон, актриса недовольна

ChatGPT "заговорил" голосом Скарлетт Йоханссон, актриса недовольна

Скарлетт Йоханссон заявила, что новая версия ChatGPT общается с пользователями голосом, который «жутко похож» на голос актрисы, несмотря на то, что ранее она отказалась сотрудничать с компанией OpenAI. Об этом пишет The Associated Press.

По словам актрисы, гендиректор OpenAI Сэм Альтман в сентябре попросил разрешения использовать ее голос для ChatGPT 4.0, заявив, что ее голос может «успокоить» пользователей, не знакомых с технологией. Йоханссон отклонила предложение.

«Когда я услышала выпущенную демо-запись, я была шокирована, возмущена и не поверила, что мистер Альтман будет использовать голос, который настолько похож на мой, что мои близкие друзья и новостные агентства не смогли отличить его», — заявила актриса Йоханссон.

Речь идет о голосе Sky в ChatGPT 4.0. После жалобы актрисы компания OpenAI заявила, что «работает над тем, чтобы приостановить» использование Sky. В OpenAI утверждают, что голос Sky принадлежит «другой профессиональной актрисе», имя которой компания не может раскрыть.

В 2013 году Скарлетт Йоханссон озвучила голос искусственного интеллекта Саманты в фильме Спайка Джонза «Она» (Her).

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