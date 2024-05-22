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79-летний фотограф обвинил Депардье в нанесении побоев

79-летний фотограф обвинил Депардье в нанесении побоев

В Риме известный 79-летний фотограф Рино Барилари по прозвищу «Король» обвинил французского актёра Жерара Депардье в нападении. Более того, он заявил, что даже спутница артиста нанесла ему несколько ударов ногами.

«Я «засек» его на улице Виа Венето, он был вместе с женщиной. Я подошёл поближе чтобы сделать несколько снимков, когда она набросилась на меня в ярости. <…> После неё я «отхватил» пару ударов кулаком ещё и от него», — заявил фотограф итальянской газете Messaggero.

В итоге Барилари увезли на скорой помощи в больницу. Он отметил, что фотографировал пару за столом «тайно» и не представлял, чем это может закончится. Пострадавший намерен написать заявление в полицию.

Известно, что инцидент произошёл во вторник днём в заведении Harry’s bar, где Депардье обедал в компании женщины и ещё нескольких людей на открытой веранде. Адвокат артиста заявила, что Барилари, в свою очередь, силой толкнул спутницу Депардье — Магду Ваврусову, которая сейчас находится в больнице, она уже обратилась в римскую полицию с заявлением, передаёт местное информагентство Adnkronos.

Хозяин заведения Пьеро Лепоре, подтвердил версию Барилари. По его словам, Депардье обедал снаружи с друзьями, их было шестеро. Увидев актёра фотограф сделал несколько снимков, однако спутница артиста бросилась него и «наговорила ему всяких гадостей». После чего к Барилари подошёл Депардье и, «ничего не сказав», нанёс ему два удара кулаком. После этого «актёр сел в машину и они уехали», поделился Лепоре с газетой Corriere della Sera.

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