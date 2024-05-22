Оппозиционера Илью Яшина отправили в ШИЗО (обновлено)

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19:25 Политика Илью Яшина, отбывающего срок в колонии в Смоленской области, отправили на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за систематических нарушений. Об этом говорится в сообщении ФСИН по Смоленской области.

«Поясняем, что осужденного Яшина водворили в штрафной изолятор за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», — заявили в управлении ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что содержание осужденного в изоляторе «осуществляется без нарушений действующего законодательства, законные интересы и права осужденного соблюдаются».

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18:27 Политика Илью Яшина отправили в ШИЗО, лишив его встречи с родителями, сообщается в его телеграм-канале.

Как рассказал Яшин, его на 15 суток поместили в штрафной изолятор за три дня до трехдневного свидания с родителями. Формальным поводом стало то, что он покинул спальное место в бараке за несколько минут до команды «подъем». Сам Яшин уверен, что реальная причина кроется в решении администрации колонии сорвать его встречу с родными.

«Специально дождались вечера пятницы, чтобы ко мне уже не смог приехать адвокат и предупредить родных. То есть не просто сорвали свидание, а сделали так, чтобы отец с мамой отмахали 300 км с сумками и у ворот колонии услышали, что их сын в карцере и надо ехать обратно. Это — подлость», — пишет Яшин.

По словам Яшина, на него оказывают давление и другими способами: у политика изъяли все книги, кроме Библии (якобы для проверки), и две недели не передают ему письма.

Илья Яшин отбывает срок в ИК-3 в Смоленской области по делу о «фейках» про армию.