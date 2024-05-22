В Иране заявили, что вертолет Раиси нашли их дроны, а турецкие не справились

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Беспилотники ВС Ирана обнаружили место крушения вертолета, перевозившего иранского президента Ибрагима Раиси.

Соответствующее заявление опубликовал Генштаб исламской республики.

«Ранним утром в понедельник точное место крушения вертолета было обнаружено беспилотниками ВС Ирана, которые были отозваны со своей миссии из северной части Индийского океана, вместе с наземными силами спасателей», – приводит текст заявления агентство Tasnim.

Дрон, который был изначально направлен турецкой стороной в предполагаемый район крушения, «не смог точно сообщить координаты места падения вертолета по причине отсутствия необходимого оборудования для распознавания местности из-за облаков» и в итоге вернулся в Турцию, отметили в Генштабе.