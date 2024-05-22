В Ереване армянам из Карабаха пригрозили тюрьмой и «убийствами» за участие в митингах

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Армяне из Карабаха могут лишиться пособий в Армении, если будут участвовать в протестных митингах, пригрозил депутат от правящего «Гражданского договора» Хачатур Сукиасян.

Накануне лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян провел встречу и с армянами Карабаха. Некоторые из них принимали участие и в митингах движения, отмечает ереванский «Спутник».

Сукиасян пригрозил и оппозиции, сказав, что она служит интересам других стран.

«Экс-руководители Армении «плохо» относились к тем, кто имел связи с другими странами. Либо эти люди оказывались в тюрьме, либо умирали, либо лишались имущества. И сейчас я вам говорю: если вы не будете знать меры, будете мешать развитию Армении, к вам применят те же инструменты», – сказал он с трибуны парламента.