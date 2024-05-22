Алла Пугачева представила новую композицию (видео)

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Эстрадная певица Алла Пугачева с опозданием на неделю выпустила новую песню «Ложный стыд». Трек артистки опубликован на ее YouTube-канале.

Премьера песни была запланирована на 13 мая, напоминает «Лента.ру». Слова композиции написал поэт Михаил Гуцериев.

«Ложный стыд» написана в жанре любовной лирики. В песне Пугачева обращается к избраннику. «На запястье пять отметин, на душе сезон дождей. Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей. Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд», — спела исполнительница.

