Румынский депутат покусал своего коллегу (видео)

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Румынский депутат Дан Вылчан в пылу конфликта напал на коллегу из либеральной партии Флорина Романа и укусил его за нос. Об этом сообщает онлайн-газета G4media.

«Он пытался каннибалистически укусить меня в область головы», — рассказал пострадавший парламентарий.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что укус пришелся в область носа. Кроме того, по словам Романа, оппонент также ударил его коленом.

После инцидента пострадавший отправился в Институт судебной медицины за медицинской справкой, на основании которой можно подать заявление о заведении уголовного дела.

