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Эмин Агаларов хочет привезти в Баку Иглесиаса, Лопес и Рики Мартина (фото)

Эмин Агаларов хочет привезти в Баку Иглесиаса, Лопес и Рики Мартина (фото)

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов провел пресс-конференцию в связи с международным музыкальным фестивалем «Dream Fest», который пройдет в Баку. Он отметил, что расходы на мероприятие превысят затраты на фестиваль “Жара”.

«На шестидневный фестиваль будет потрачено около 7-8 миллионов долларов. Потому что артисты прибудут в Баку со всего мира. Наши списки обновляются каждую неделю”, – приводит «Qafqazinfo» слова Агаларова.

Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с такими мировыми звездами, как Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес и Рики Мартин.

“Мы пока не получили четких ответов. Пока неясно, примут ли они участие в фестивале этим летом. Надеюсь, что один из трех запросов будет подтвержден”, – сказал Агаларов.

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