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Россия нацелилась на изменение границ на Балтике

Россия нацелилась на изменение границ на Балтике

Минобороны России предложило обновить перечень точек, от которых отмеряется ширина полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве указали, что нынешний перечень координат был утвержден 15 января 1985 года «по морским навигационным картам мелкого масштаба» и требует изменений, так как не соответствует «современной географической обстановке».

«Прямые исходные линии в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию Российской Федерации, что в свою очередь не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод», — считают в Минобороны. Там также добавили, что действующий перечень «не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств».

Ведомство предложило установить систему прямых исходных линий в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит ее использовать в качестве внутренних морских вод, добавили в Минобороны. Однако в проекте отсутствует приложение с новым перечнем координат таких точек, которое отражало бы госграницу.

Росреестру поручили учесть изменения госграницы России в Балтийском море, а МИДу сдать на хранение генсеку ООН копии скорректированных и переизданных карт. Ожидается, что изменения вступят в силу в январе 2025 года. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения.

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