Джейсон Момоа встречается с 32-летней актрисой (фото)

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Два года спустя после развода американский актер Джейсон Момоа закрутил новый роман и показал свою избранницу. В частности, на своей странице в Instagram звезда «Аквамена» опубликовал фото со своей избранницей, сделанными во время их путешествия с друзьями в Японию.

На одном из снимков они позируют за общим ужином. На другом – влюбленные мило позируют на фоне водоема.

«Япония, ты – сбывшаяся мечта, ты покорила меня», – подписал кадры актер.

Известно, что избранницей 44-летнего Момоа стала 32-летняя актриса Адриа Архона. Впрочем, пока неизвестно, когда звездная пара начала встречаться.