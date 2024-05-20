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Житель Еревана сообщил о «нападении азербайджанцев»

Житель Еревана сообщил о «нападении азербайджанцев»

В Ереване неизвестный позвонил в отдел полиции в Армении и сообщил, что «двое азербайджанцев напали на него, обвинив в распространении наркотиков».

«Гражданин был атакован двумя неизвестными лицами, которые оттащили его, бросили на землю и нанесли ему удары руками и ногами, причинив физические повреждения. После звонка в полицию подозреваемые скрылись, и пострадавший обнаружил, что его бумажник пропал. В настоящее время полиция проводит расследование по данному инциденту и призывает всех, кто располагает информацией о происшествии, обратиться в соответствующие органы для предоставления свидетельских показаний», – пишут СМИ об инциденте.

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