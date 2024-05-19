Азербайджанские музыканты выступили в Риме (фото)

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Концертная программа из шедевров азербайджанской музыки состоялась в зале Протомотека Капитолийских музеев, расположенных в итальянской столице Риме.

Посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов сказал, что концертная программа «Из Баку в Рим: музыкальное единство в многообразии» организована при поддержке посольства муниципалитетом города Рим по случаю 18 Мая – Международного дня музеев. Об этом сообщает «Азертадж». Дипломат выразил уверенность в том, что концертная программа понравится жителям столицы и туристам.

Заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде и президентский стипендиат, лауреат международных конкурсов, пианистка Фируза Бейлярова исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Выступления азербайджанских музыкантов были встречены аплодисментами.