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Жена Эйвазова продемонстрировала на улицах Дубая свои безупречные ноги (фото)

Жена Эйвазова продемонстрировала на улицах Дубая свои безупречные ноги (фото)

Оперная певица Анна Нетребко прошлась по Дубаю в мини-шортах. Звезда поделилась в личном блоге кадрами с вечерней прогулки, однако многие подписчики раскритиковали ее наряд.

«У вас очаровательные ноги, но в Дубае ходить в трусах как-то неприлично», «Это какое-то неуважение к местным», «Понятно, что курорт, но не Анапа же», «Так даже в Европе не ходят», «Местные традиции надо уважать», «Ну слишком откровенный наряд», «Неприлично однозначно», «Перебор», — отреагировали пользователи соцсетей.

Поклонники исполнительницы заступились за нее, отметив, что она прекрасно выглядит после похудения и никаких законов не нарушает. Нетребко признавалась, что пересмотрела свой образ жизни, стала тщательнее следить за питанием и активнее проводить свободное время, чтобы быть в форме.

Певица находится в Дубае с сыном, которого она родила от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Артистка не скрывает, что первенец имеет особенности в развитии — у Тияго аутизм, однако он не отстает от сверстников, подросток учится в девятом классе венской школы. По мнению знаменитости, таким детям, как ее сын, «никакой медицины не нужно», только любовь и внимание.

С 2015 года Нетребко замужем за певцом Юсифом Эйвазовым, напоминает «Газета.ру». По воспоминаниям тенора, первое знакомство с пасынком состоялось, когда Тияго было шесть лет, и они оба настороженно отнеслись к друг другу. Артист признавался в личном блоге, что не знал, как вести себя с мальчиком, но ему удалось найти правильный подход. Эйвазов неоднократно отмечал, что считает Тияго своим сыном и воспитывает его как родного.

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