Кадыров настаивает на ракетном ударе по Эстонии

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил привести в чувство «горячие головы» в Эстонии с помощью «результативных прилётов «Кинжалов». Так он прокомментировал намерения стран Запада посягнуть на российские активы.

По мнению чеченского лидера, которое он привел в своем тг-канале, на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний — «решительно и жестко».

Активы России за рубежом — это активы всех россиян, подчеркнул Кадыров. По его мнению, точки принятия подобных решений по «откровенному грабежу» должны стать «целью номер один для точечного ракетного удара».

«Если до сих пор все эти недружественные страны помогали укрофашистам оружием, финансами, то теперь вовсе распустились, посягая на чужое имущество… Ррезультативные прилеты нескольких условных «Кинжалов» быстро приведут в чувства наиболее «горячие» эстонские головы», — заявил Кадыров.