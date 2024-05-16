Жан Рено дебютировал в качестве писателя

53 Просмотров

Известный французский актер Жан Рено написал свой первый роман. Дебют французского артиста 16 мая был обнародован во французском издательстве XO Éditions.

По сюжету это история о 28-летней девушке, которая оказывается втянутой в самую гущу государственного заговора. И ей приходится балансировать по сюжету этой «романтичной и приключенческой истории между Францией и Средним Востоком». Под давлением сложившихся обстоятельств образ героини трансформируется, она становится не только грозной, но и бесстрашной.

«Что-то нам подсказывает, что вам определенно не стоит пропустить этот невероятный роман!» – отметили в ИСЛ.