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Главное Культура

Жан Рено дебютировал в качестве писателя

Жан Рено дебютировал в качестве писателя

Известный французский актер Жан Рено написал свой первый роман. Дебют французского артиста 16 мая был обнародован во французском издательстве XO Éditions.

По сюжету это история о 28-летней девушке, которая оказывается втянутой в самую гущу государственного заговора. И ей приходится балансировать по сюжету этой «романтичной и приключенческой истории между Францией и Средним Востоком». Под давлением сложившихся обстоятельств образ героини трансформируется, она становится не только грозной, но и бесстрашной.

«Что-то нам подсказывает, что вам определенно не стоит пропустить этот невероятный роман!» – отметили в ИСЛ.

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