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Спустя 5 лет Victoria’s Secret возобновляет показы (видео)

Спустя 5 лет Victoria's Secret возобновляет показы (видео)

Популярное ежегодное шоу Victoria’s Secret вернется этой осенью после пятилетнего перерыва. Об этом сообщается на официальных страницах бренда в соцсетях.

На их странице в Instagram появился ролик-анонс, на котором одна из «ангелов» супермодели Кэндис Свейнпол отправляет смс «команде VS» с просьбой подготовить крылья к шоу.

 

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Публикация от Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Точная дата выхода показа, место проведения и модели, которые примут в нем участие, пока неизвестны, но он по-прежнему будет сосредоточен на гламуре и крыльях, а также будет включать выступления приглашенных звезд.

«Модный показ Victoria’s Secret 2024 года обеспечит именно то, что наши клиенты просили – гламур, подиум, моду, веселье, крылья, развлечения, и все это через мощную, современную призму, отражающую то, кем мы являемся сегодня», – заявила компания в комментарии Reuters.

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