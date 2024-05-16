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Венгерский журналист утверждает, что стрелявший в Фицо связан с пророссийской военизированной группировкой

Венгерский журналист утверждает, что стрелявший в Фицо связан с пророссийской военизированной группировкой

В истории с покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо всплыла пророссийская военизированная группа Slovenskí Branci.

Венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи обнаружил, что стрелявший в Фицо писатель Юрай Цинтула якобы был связан с пророссийской военизированной группировкой Slovenskí Branci («Словацкие новобранцы»), которая поддерживала сепаратистов в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

В январе 2016 года на ее странице в Facebook появился пост с фотографией Цинтулы. Писатель рассказал, что его привлекла способность организации «действовать без приказа государства», «самоотверженный энтузиазм», который выражается в том, что «они сами покупают оружие и технику на свои деньги». «Они патриоты», — писал Цинтула. В том же посте он заявил о необходимости борьбы с мигрантами, которые, по его мнению, угрожают Европе, и добавил, что основная задача Slovenskí Branci — «защитить жителей, страну, традиции и культуру».

По данным VSquare, организация сотрудничала с прокремлевским движением байкеров «Ночные волки», а ее лидер Петер Шврчек проходил обучение у бывших российских спецназовцев. В 2022 году группировка заявила о прекращении деятельности.

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