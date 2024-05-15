В Ереване озвучили сроки взаимного размещения пограничников на границе с Азербайджаном |
Франция ввела войска в Новую Каледонию (обновлено, видео) |
Фицо погрузили в искусственный сон (обновлено, фото, видео) |
Эксперт: Миссия ЕС в Армении вредит всем странам региона |
Лукашенко прибыл в Азербайджан (обновлено, фото, видео) |
Азербайджан и Армения провели очередную встречу комиссии по делимитации |
Прибывший в Баку Лукашенко: В раю живете (видео) |
Протесты в Тбилиси возобновились (обновлено, фото, видео) |
Зеленский констатирует частичную стабилизацию ситуации в Харьковской области |
Главное Странности

Премьер-министр Румынии: Молдаван и молдавского языка не существует

Премьер-министр Румынии: Молдаван и молдавского языка не существует

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку снова заявил, что молдаван и молдавского языка не существует.

В марте Чолаку также заявил, что в Молдове проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. После чего молдавская парламентская оппозиция потребовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьера Румынии, но получила отказ от правящей партии «Действие и солидарность.

«Румыния будет оказывать поддержку Молдове на ее интеграционном пути, потому что там все являются румынами и никем другим. Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны», – сказал Чолаку в среду в ходе теледебатов на канале Digi24.

Румынский премьер отметил, что президент Молдовы Майя Санду – «единственное европейское и демократическое решение для страны».

Теги:
Из этой рубрики
Россиянин 4 года насиловал свою малолетнюю дочь
Странности

Россиянин 4 года насиловал свою малолетнюю дочь

2024/05/16, 00:58
Премьер-министр Румынии: Молдаван и молдавского языка не существует
Странности

Премьер-министр Румынии: Молдаван и молдавского языка не существует

2024/05/15, 23:19
Министры европейских стран присоединились к протестующим в Тбилиси (фото, видео)
Странности

Министры европейских стран присоединились к протестующим в Тбилиси (фото, видео)

2024/05/15, 23:11
Глава МИД Литвы: С принятием закона об иноагентах Грузия лишится пути в ЕС
Странности

Глава МИД Литвы: С принятием закона об иноагентах Грузия лишится пути в ЕС

2024/05/15, 22:47
Дэвид Копперфильд приставал к малолетним девочкам
Странности

Дэвид Копперфильд приставал к малолетним девочкам

2024/05/15, 21:29
«Град», стреляющий по Украине, собрал пробку на трассе в Белгородской области
Странности

«Град», стреляющий по Украине, собрал пробку на трассе в Белгородской области

2024/05/15, 16:34
Главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии прилетели в Тбилиси поддержать протестующих
Странности

Главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии прилетели в Тбилиси поддержать протестующих

2024/05/15, 09:53
Скандал в Грузии: азербайджанофоб Рот выступил в Тбилиси и призвал усилить протесты (видео)
Странности

Скандал в Грузии: азербайджанофоб Рот выступил в Тбилиси и призвал усилить протесты (видео)

2024/05/15, 07:45
К давлению на Грузию присоединился и Госдеп США (видео)
Странности

К давлению на Грузию присоединился и Госдеп США (видео)

2024/05/14, 22:29