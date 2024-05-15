Премьер-министр Румынии: Молдаван и молдавского языка не существует

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку снова заявил, что молдаван и молдавского языка не существует.

В марте Чолаку также заявил, что в Молдове проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. После чего молдавская парламентская оппозиция потребовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьера Румынии, но получила отказ от правящей партии «Действие и солидарность.

«Румыния будет оказывать поддержку Молдове на ее интеграционном пути, потому что там все являются румынами и никем другим. Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны», – сказал Чолаку в среду в ходе теледебатов на канале Digi24.

Румынский премьер отметил, что президент Молдовы Майя Санду – «единственное европейское и демократическое решение для страны».