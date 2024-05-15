Глава МИД Литвы: С принятием закона об иноагентах Грузия лишится пути в ЕС

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Цена вступления Грузии в ЕС – часть суверенитета.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я не уверен, что мы понимаем друг друга, когда говорим о том, что влечет за собой членство в ЕС. По сути, вы отказываетесь от части своего суверенитета. Например, Великобритания решила, что ей нужен полный суверенитет и никакая часть этого суверенитета не должна передаваться Брюсселю, и поэтому она вышла из ЕС. Иметь и то, и другое невозможно, это так не работает», – сказал он на пресс-конференции в Тбилиси.

Он добавил, что пути для Грузии в Евросоюз не будет после принятия закона об иноагентах.