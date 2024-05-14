Эльчин Азизов представит концерт-стендап в Москве

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Солист Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), народный артист Азербайджана Эльчин Азизов (баритон) представит концерт-стендап «Опера без бабочки», который пройдет в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» 26 мая.

«Я вынашивал формат концерта-стендапа около трех-четырех лет, и первый концерт в таком формате состоялся 10 февраля. Меня очень обрадовало, что он прошел с большим успехом, и по просьбам зрителей я решил его повторить 26 мая. Практика показала, что зрителю интересна закулисная и повседневная жизнь артистов, веселые истории с оперных постановок, концертов. Мне очень хочется общаться со зрителем», – сказал Азизов ТАСС. По словам артиста, концерт-стендап пройдет в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра под руководством лауреата молодежной премии «Триумф» Константина Чудовского.

«Мы представим абсолютно разноплановую программу: в первую очередь, в нее войдут мои любимые композиторы, каждое из произведений, которое я исполню, связано с тем или иным случаем, историей, которой я хочу поделиться со зрителем. Будут те композиции, которые я исполняю на сцене Большого театра и других театров мира», – поделился музыкант. Так, со сцены прозвучат произведения Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Пуччини Джакомо и других классиков.