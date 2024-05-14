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Отложена премьера новой песни Аллы Пугачевой

Отложена премьера новой песни Аллы Пугачевой

Алла Пугачёва перенесла выход своей новой песни. Речь идёт о композиции под названием «Ложный стыд», премьера которой должна была состояться в понедельник, 13 мая.

Ещё на майских выходных в соцсетях и на сайте 75-летней артистки появилась запись о готовящемся выходе новой песни. Релиз был обещан 13 мая на YouTube-канале и 14 мая на различных музыкальных платформах. Поклонники ждали премьеру, но выход трека, по всей видимости, певица отложила. В частности, анонс «Ложного стыда» сегодня пропал с сайта Пугачёвой. С чем связан перенос релиза, неизвестно.

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