Участники фестиваля «Харыбюльбюль» выступили в Лачине (фото)

VII Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», стартовавший в Шуше при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, 13 мая продолжился концертной программой в Лачине.
Фестиваль собрал участников и гостей в одном из самых живописных мест Лачина, на берегу реки Хякяри, уточняет «Репорт».
В концертной программе прозвучали совместные выступления известных деятелей искусств Азербайджана со своими детьми и учениками, продолжающими их дело. Проект основан на сохранении национальной музыки, культуры и традиций.