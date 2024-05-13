Участники фестиваля «Харыбюльбюль» выступили в Лачине (фото)

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VII Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», стартовавший в Шуше при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, 13 мая продолжился концертной программой в Лачине.

Фестиваль собрал участников и гостей в одном из самых живописных мест Лачина, на берегу реки Хякяри, уточняет «Репорт».

В концертной программе прозвучали совместные выступления известных деятелей искусств Азербайджана со своими детьми и учениками, продолжающими их дело. Проект основан на сохранении национальной музыки, культуры и традиций.