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Франшиза о Риддике получит продолжение

Франшиза о Риддике получит продолжение

В августе 2024 года начнутся съемки четвертого фильма франшизы «Риддик: Фурия». Главную роль в нем сыграет голливудский актер Вин Дизель. Об этом сообщает Variety.

Картина станет четвертым фильмом франшизы после Pitch Black в 2000 году, The Chronicles of Riddick в 2004 году и Riddick в 2013 году.

В ней, по сюжету, сам Риддик наконец-то возвращается в свой родной край, место, которое он почти не помнит и которое, как он опасается, может пасть в руинах.

Там он находит других фурийцев, борющихся против нового монстра за свое существование, и некоторые из этих фурийцев похожи на Риддика даже больше, чем он мог только представить.

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