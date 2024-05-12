Пхеньян обвинил Токио в милитаризации

Япония становится всё более милитаризованным государством, отказываясь от мирных принципов, прописанных в конституции.
Так считают в КНДР. Соответствующая редакционная статья была опубликована в Центральном телеграфном агентстве Кореи.
Среди шагов к укреплению боевого потенциала Токио авторы статьи называют закупки американских истребителей и ракет большой дальности, увеличение оборонного бюджета.
Целью милитаризации авторы считают желание правительства Японии построить страну, способную вести войну.
«Япония полностью сбросила маску мира», — отмечается в статье.