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Пхеньян обвинил Токио в милитаризации

Пхеньян обвинил Токио в милитаризации

Япония становится всё более милитаризованным государством, отказываясь от мирных принципов, прописанных в конституции.

Так считают в КНДР. Соответствующая редакционная статья была опубликована в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Среди шагов к укреплению боевого потенциала Токио авторы статьи называют закупки американских истребителей и ракет большой дальности, увеличение оборонного бюджета.

Целью милитаризации авторы считают желание правительства Японии построить страну, способную вести войну.

«Япония полностью сбросила маску мира», — отмечается в статье.

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