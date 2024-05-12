Пхеньян обвинил Токио в милитаризации

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Япония становится всё более милитаризованным государством, отказываясь от мирных принципов, прописанных в конституции.

Так считают в КНДР. Соответствующая редакционная статья была опубликована в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Среди шагов к укреплению боевого потенциала Токио авторы статьи называют закупки американских истребителей и ракет большой дальности, увеличение оборонного бюджета.

Целью милитаризации авторы считают желание правительства Японии построить страну, способную вести войну.

«Япония полностью сбросила маску мира», — отмечается в статье.