Киркоров назвал имя своего «преемника»

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Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что его место короля эстрады в будущем может занять Сергей Лазарев. Именно ему уроженец Болгарии намерен передать воображаемую корону.

«Пожалуй, это сегодня Серёжа Лазарев… Раз мы играем в эти сказочные королевства музыкальные, то кому бы передал я трон? Да, ему. Корону тоже ему», — сказал Киркоров в эфире шоу «Сплетни-шейкер» на Муз-ТВ.

Также 57-летний артист выделил Диму Билана, назвав его очень неординарным и сложным. При этом Киркоров отметил, что Лазарев и Билан — разные по своей сути, несмотря на постоянные сравнения. Поп-король напомнил, что его самого сравнивают с Николаем Басковым.