Перед самоубийством Хемингуэй побаловал себя вкусным ужином

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Американский писатель Эрнст Хемингуэй, запечатлевший свое имя в истории зарубежной литературы как автор повести «Старик и море», «Прощай, оружие» и т.д., прежде чем покончить жизнь самоубийством, вкусно поужинал. Об этом пишет Tastingtable.

Издание напоминает, что Хемингуэй страдал депрессией и долго лечился от нее. Но все же принял решение покончить с собой. Произошло это в небольшом доме в Айдахо в возрасте 61 года. В нем он жил вместе с женой журналисткой Мэри Уэлш Хемингуэй. С ней же он накануне трагедии ходил в ресторан «Кристиания».

«Последним блюдом в жизни Эрнеста Хемингуэя был нью-йоркский стейк с печеным картофелем, салат «Цезарь» и бокал бордо», – указывает издание.

Отмечается, что на протяжении жизни Хемингуэй был известным гурманом: писатель ценил кубинские сигары, устрицы Маренн-Олерон и любил редкий сыр Пон-л’Эвек из Нормандии, известный своей «вонючностью». Хемингуэй в мясе часто выбирал экзотику: смаковал белками, антилопами, а пробуя рыбу, обычно выбирал форель, рагу с лобстером или рыбное ризотто.