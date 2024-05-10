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В Европе бойкотируют представительницу Израиля на «Евровидении»

В Европе бойкотируют представительницу Израиля на "Евровидении"

В Европе начался бойкот представительницы Израиля на «Евровидении» Эден Голан из-за войны в секторе Газа, сообщает Bild.

Часть слушателей в зале пыталась освистать её во время выступления, а в центре Мальмё, где проходит конкурс, состоялась акция за отстранение израильтянки, в которой приняла участие известная эко-активистка Грета Тумберг.

Бельгийское ТВ прервало трансляцию ее выступления, пустив на чёрном экране надпись: «Это профсоюзная акция. Мы осуждаем нарушения прав человека государством Израиль. Государство Израиль также нарушает свободу прессы. Поэтому мы ненадолго прерываем трансляцию. Перемирие сейчас. Остановите геноцид».

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