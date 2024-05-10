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Србазян захотел стать премьером Армении

Србазян захотел стать премьером Армении

Армянские правительственные ресурсы отмечают, что архиепископ Баграт Србазан, возглавляющий протесты против делимитации границы с Азербайджаном, является гражданином Канады, соответственно, не может быть кандидатом на пост премьер-министра страны.

В беседе с журналистами Србазан подтвердил эти сообщения, но при этом выразил готовность стать премьером Армении:

«Если народ захочет, чтобы я был премьер-министром, на то будет воля Божия и благословение Армянского Патриарха, то кто я такой, чтобы не подчиниться?», – важно сказал он.

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