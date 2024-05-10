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Лукашенко уверен, что доллар и евро не нужны никому

Лукашенко уверен, что доллар и евро не нужны никому

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что многие страны теряют интерес к использованию доллара и евро, а не только Беларусь и Россия от них отказываются, передает «БЕЛТА».

«Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», – сказал Лукашенко.

По его словам, актуальность этих валют упала, «особенно после разговоров о том, что у России украдут золотовалютные резервы, активы, которые они хранили на Западе». «Со многими лидерами разговаривал. Они говорят: «Если с ядерной державой так, то что с нами будет? » – добавил Лукашенко

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