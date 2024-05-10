Србазан проговорился, назвав главного организатора протестов против делимитации границы с Азербайджаном

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В Ереване с утра проходят акции неповиновения реваншистов, протестующих против делимитации границы с Азербайджаном. Тем временем лидер движения Баграт Србазан накануне нечаянно проговорился, указав на главного организатора нынешних протестов против премьер-министра этой страны Никола Пашиняна.

Србазан выразил благодарность Католикосу и патриарху всех армян Гарегину II, сказав, что «они получили благословение на свой путь именно от него».

«Я хочу с сыновним смирением поблагодарить моего отца, патриарха всех армян, Католикоса Всех Армян Гарегина II, который не препятствовал этому движению прийти сюда, а также благословил нас страданиями отцовского сердца», – важно заявил Србазан.

Србазан также заявил, что в ходе обсуждений с политическими деятелями будет определен кандидат на пост премьера:

«Имена кандидатов в премьер-министры обсуждаются, есть разные имена, ваши любимые и те, которые вам не нравятся».

Накануне, как сообщали ереванские СМИ, Србазан несколько раз посещал офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна.