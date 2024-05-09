Вандалы осквернили в Хельсинки памятник советским солдатам

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Памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии.

«Утром 9 мая посольство получило информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию. Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям», — заявили в дипмиссии.

Памятник был залит краской. Усилиями сотрудников и неравнодушных российских соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось устранить, отметили в посольстве.

«Вопрос о полном восстановлении памятника будем решать с финской стороной», – рассказали в пресс-службе посольства.