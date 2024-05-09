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В Германии сочли собаку Лукашенко на параде в Москве отвлекающим маневром

В Германии сочли собаку Лукашенко на параде в Москве отвлекающим маневром

Собака президента Беларуси Александра Лукашенко, которая присутствовала с хозяином на Параде Победы в Москве, была отвлекающим маневром. Об этом заявил эксперт немецкого таблоида Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

«Инцидент с пушистой пропагандой на показательном параде! В морозную погоду не хватало высокопоставленных гостей из-за рубежа. Вот почему российская государственная пропаганда бесцеремонно превратила животное в звездного гостя мероприятия — Умку, собаку белорусского диктатора Александра Лукашенко. Видео с Умкой стало вирусным в соцсетях за считанные минуты и сделало собаку героем дня в России. При этом Умка выглядел не очень-то счастливым среди куч снега при температуре около нуля. Тем не менее, он может запомниться международной публике больше, чем неизменные фразы кремлевского лидера Владимира Путина и бурные аплодисменты его верного вассала Александра Лукашенко», – пишет издание.

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