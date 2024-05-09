Дважды битый Серж Саргсян хочет продолжения?

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По случаю 9 мая о себе напомнил военный преступник, один из соучастников Ходжалинского геноцида и по совместительству бывший президент Армении Серж Саргсян. Сей персонаж выступил со специальным воззванием «по случаю праздника Победы и Мира», и вновь подтвердил, что 9 мая в Армении отмечали все эти годы не победу над фашизмом, что выглядело бы по крайней мере странно на фоне героизации гитлеровских пособников Нжде и Дро, а очередную годовщину оккупации города Шуша. И теперь Саргсян обещает: «Мы вновь будем отмечать наш тройной праздник с триколором, вернем всем народом свои победы, восстановим славное прошлое армянской армии и растраченные предателями достижения общенациональной борьбы».

То есть обещает новую войну и попытку повторной оккупации азербайджанских территорий, апеллируя главным образом к «боевому духу», дескать, «в нашей справедливой борьбе со злом БОГ с нами, и он – наша опора». Ляпнул по Фрейду: надпись «С нами Бог» красовалась на солдатских пряжках гитлеровского вермахта, включая и «Армянский легион». Не помогло.

Возможно, что в военной геральдике Сержик Азатович не очень силён. Но собственную политическую биографию он знать должен. В 2016 году, когда пост президента и верховного главнокомандующего занимает не «предатель Никол», а он сам, Армения устраивает провокацию и…теряет высоту Лелетепе. Азербайджан тогда провел «разведку боем» и ещё пробил ключевую брешь в армянской обороне. Что делает Саргсян? Отправляет в отставку своего друга, министра обороны Сейрана Оганяна, ещё несколько военных чинов, но отвоевать потерянную высоту даже не пытается.

Потом во время 44-дневной войны, точнее, 44 дней непрерывного разгрома армянской армии, Сержик Азатович не пытается брать в руки оружие, вспоминать свое прошлое «полевого командира» и ехать на линию фронта. Даже в Шушу под занавес отправил Оганяна. Прекрасно понимая, что в первую карабахскую войну всю «боевую работу» делали воюющие на армянской стороне регулярные российские военные части, от 366-го полка до Псковской дивизии ВДВ, и, наконец, у Азербайджана своей армии просто не было, а армянские «полевые командиры» доблестно воевали с мирным населением. А теперь Азербайджан вывел на передовую действительно современную, профессиональную и очень мотивированную армию. В результате Сержик банально трусит и предпочитает «не высовываться». Языком молоть — не мешки ворочать. И не под пули идти.

Ну и такой чисто человеческий штрих: в 2012 году армянские оккупанты обещают ввести в строй аэропорт Ходжалы, названный «Степанакертским». Сержик Азатович обещает отправиться туда первым рейсом 9 мая. Азербайджан предупреждает, что никому не позволит без разрешения летать в своем небе, включая и оккупированные на тот момент территории. И Саргсян, понимая, что «борт номер один» тоже могут сбить и тем более принудительно посадить и припомнить президенту Армении соучастие в уничтожении Ходжалы и его собственную фразу: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не смогут поднять руку на мирное население. Нам нужно было сломать этот стереотип», — тут же врубает «задний ход» и заявляет, что его не так поняли, и никуда лететь он не собирается.

И вот теперь этот трус и военный преступник снова осмелел и пытается воевать пока на внутриармянской арене. Но что он собирается делать в случае внутриполитического успеха? Азербайджан 2024 г. – это не Азербайджан начала девяностых. Так что новых территориальных захватов не будет, «тройного праздника с триколором» и с тряпочкой с «тетрисом» — тем более, а вот третий разгром гарантирован. Как и новые тяжелые политические уступки. Но если Саргсян хочет продолжения лично для себя и, в соответствии со старой поговоркой «идущий в ад ищет попутчика», пытается заручиться общественной поддержкой, то выбор здесь за гражданами самой Армении.

Отдел политики Minval.az