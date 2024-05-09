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Стартовал второй полуфинал «Евровидения». Live

Стартовал второй полуфинал "Евровидения". Live

В Мальме (Швеция) проходит второй полуфинал конкурса «Евровидение».

Борьбу за выход в финал поведут сегодня Австрия, Мальта, Швейцария, Греция, Чехия, Албания, Дания, Армения, Израиль, Эстония, Грузия, Нидерланды, Норвегия, Латвия, Сан-Марино, Бельгия. Также вне конкурса выступят представители Франции, Испании, Италии.

Из них в финал пройдут 10 участников.

По итогам первого полуфинала конкурса в финал пробились Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург. Азербайджан, который с композицией «Özünlə apar» представляли FAHREE и Илькин Довлатов, пройти в финал не смог.

Конкурс проводится на многофункциональной арене «Malmo Arena» под слоганом «United By Music» (Объединенные музыкой).

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