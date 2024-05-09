Эльмира Ахундова в центре скандала: обнародовано ее письмо Рамизу Мехтиеву

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Очередной скандал разгорелся вокруг экс-депутата и бывшего посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой. Точнее, скандал этот начался давно, а сегодня вспыли любопытные детали того, как бывшие государственные деятели путем вмешательства в судебную деятельность оборачивали процессы в свою пользу. Речь, в частности, идет о бывшем главе Администрации президента Рамизе Мехтиеве, к которому за помощью обратилась Эльмира Ахундова. Как выяснилось, именно после этого письма Ахундовой удалось решить исход дела с Фарманом Мамедовым в суде в свою пользу. А это значит, что правоохранительные органы как минимум должны обратить внимание на факт оказания давления на суд и как максимум – вернуть указанное дело на пересмотр со всеми вытекающими.

Отметим, что в 2018 году стало известно о финансовой афере и разногласиях, возникших между сыном Ахундовой – Хабибом Ахундовым и братом покойного политического активиста Закира Мамедова – Фарманом Мамедовым. Последний дал Х.Ахундову крупную сумму, чтобы финансировать совместный с другом Хабиба – Эльнуром Ибрагимовым бизнес. И некоторое время Ибрагимов выплачивал проценты от взятой суммы, но потом его финансовая пирамида рухнула, и Фарман Мамедов предъявил требования, в том числе к Ахундовым. Так началась судебная тяжба между ними, сопровождавшаяся попутно разоблачающими Ахундову статьями в СМИ.

Напомним, что согласно иску Фармана Мамедова, он отдал 575 тыс манатов сыну Хабибу Ахундову и его другу Эльнуру Ибрагимову, из которых Эльмира Ахундова вернула ему собственноручно 250 тыс. манатов, остальную сумму должники не вернули.

По этому делу к уголовной ответственности был привлечен лишь Эльнур Ибрагимов, которого приговорили к 9 годам лишения свободы. Несмотря на то, что сам Ахундов в деле фигурировал как пострадавший, Ф.Мамедов требовал от суда привлечь и его в качестве ответчика. В СМИ даже публиковались аудиозаписи телефонной беседы Эльмиры Ахундовой с предпринимателем Ф.Мамедовым. Э.Ахундова неоднократно обещала вернуть долг и даже выражала уверенность, что проблема будет справедливо решена в судебном порядке.

Судя по всему, уверенность эту Ахундовой придало то самое, всплывшее в прессе, письмо «серому кардиналу», Рамизу Мехтиеву, который в октябре 2019 года был отправлен в отставку распоряжением президента Ильхама Алиева. Правда, затем он был назначен президентом Национальной Академии наук, но там он долго не продержался.

В своем письме Ахундова просила Мехтиева повлиять на правоохранительные органы, да так, чтобы против Ф.Мамедова приняли меры. В противном случае она грозилась выйти с сыном на пресс-конференцию и открыть имена чиновников-олигархов, которые в принципе не имеют права заниматься бизнесом. К слову сказать, когда сам Хабиб Ахундов проворачивал бизнес с Ибрагимовым, он занимал высокую должность в государственной структуре.

В этом же письме она жаловалась и на покойного министра спорта Азада Рагимова, который, по ее словам, покровительствовал Ф.Мамедову. И что самое интересное, Ахундова придала финансовому спору политическую окраску, назвав Ф.Мамедова, требующего назад свои деньги, врагом действующей власти и президента. А своего сына она назвала «креативным, успешным, бесконечно любящим свою страну мужчиной», который, несмотря на всю свою успешность искал ответы на мучающие его вопросы у матери: «Мама, что происходит?».

Но оставим в стороне «величайшие» способности Хабиба Ахундова и обратим внимание читателей на намеки, брошенные Ахундовой в письме Мехтиеву, попахивающие легким шантажом.

Комментируя в письме публикации о смерти девушки и предположительной причастности к ней Х.Ахундова, бывший депутат написала: «Ну увлекся одной девушкой, помимо законной жены, (а кто из азербайджанских мужчин их не любит, почти у каждого официально вторая, если не третья жена и внебрачные дети. Хотите назову?)…». Словом, Ахундова грозилась выложить все карты, если ей не помогут убрать с пути Ф.Мамедова.

В связи с содержанием письма Minval.az обратился с вопросами к самой Эльмире Ахундовой, на что она заявила, что это старое дело, которое она сегодня комментировать отказывается.

А на наше возражение следующего содержания: «Мы, конечно, догадались, что события, описанные в письме, да и само письмо имели место в 2018 году, но именно оно указывает на то, каким образом вам с сыном удалось избежать ответственности по долговым обязательствам и устранить «препятствие» в лице Фармана Мамедова» Ахундова заявила, что она уже прокомментировала этот вопрос изданию Demokrat.az и больше никому ничего комментировать не собирается.

Ахундову понять можно: разговоры о деньгах любого расстроят, особенно когда берешь чужие, а отдавать приходится свои, и единственный выход из этого положения она увидела в поисках покровителей в лице «мехтиевых», следствием чего и стало это, далеко не безобидное, письмо, письмо, проливающие свет на многие обстоятельства. Правоохранительным органам следует к ним присмотреться…

Рамелла Ибрагимхалилова