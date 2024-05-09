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Путин пригрозил Западу ядерным оружием

Путин пригрозил Западу ядерным оружием

Президент России Владимир Путин в речи на параде Победы на Красной Площади заявил, что РФ, мол, нельзя угрожать, потому что стратегические силы страны постоянно находятся в боевой готовности. Вместе с тем он сказал, что «Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения».

«Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — сказал Путин.

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