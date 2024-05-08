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Шейдаев разочаровал турецкий клуб

Шейдаев разочаровал турецкий клуб

В Турции высказались об игре нападабщего сборной Азербайджана по футболу Рамиля Шейдаева за «Коджаэлиспор».

«Рамиль Шейдаев, которого в 2016 году подписал «Трабзонспор», когда доверились его потенциалу, но он не оправдал надежд, вновь вернулся в Турцию спустя 6 лет. Перебравшийся зимой в «Коджаэлиспор» Шейдаев снова не оправдывает ожиданий.

Шейдаев повысил уровень ожиданий, когда стал бомбардиром в прошлом сезоне в «Карабахе». Затем он пережил приключение в таиландском «Бурирам Юнайтед» и подписал контракт с «Коджаэлиспором», где за 14 матчей забил всего один гол. 28-летний форвард, выходивший в стартовом составе в 8-и матчах, запомнился в последние недели неэффективной игрой», – говорится в публикации издания Kuzey Ekspress.

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