Пашинян принялся жаловаться на ЕАЭС

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Не могу не обозначить, что существенно затянулся процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов.

Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета 8 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова приводит news.am.

«Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий, однако считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки.

Мы неоднократно отмечали, что Армения готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам и своевременному функционированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

За 10 лет своего существования Евразийский экономический Союз стал значимой для экономики наших стран площадкой тесного и экономического взаимодействия государств-членов.

Понятно, что нормативная база ЕАЭС продолжает формироваться, и этот процесс далек от завершения.

Важно, что она формируется в рамках экономической логики. Только на основе поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена, мы сможем сохранить эффективность функционирования ЕАЭС.

Считаем необходимым сосредоточить наши усилия для учета национальных приоритетов социально-экономического развития. Наше сотрудничество должно работать в интересах граждан и бизнеса наших стран, способствовать повышению их благосостояния и модернизации национальных экономик.

Армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу договора о ЕАЭС и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государства-членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества», – отметил он.