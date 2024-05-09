Стивен Сигал может подвергнуться санкциям ЕС

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Европейский Союз планирует в рамках нового пакета санкций против РФ ввести ограничения против американского актера Стивена Сигала, известного своими симпатиями к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает EUobserver.

Издание пишет, что 14 пакет санкций против России ударит по лицам, которые распространяли пропаганду в ЕС и пытались подкупить депутатов Европарламента.

Персональные санкции планируется ввести против Стивена Сигала, присутствовавшего на инаугурации Путина. Пропагандистский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, тоже может оказаться в этом списке.

Представитель ЕС сообщил изданию, что санкции в отношении Сигала можно будет ввести, если будут веские юридические доказательства того, что действия бывшего актера наносят ущерб Украине.