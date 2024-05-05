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Джоан Роулинг пообещала написать еще 6 книг

Джоан Роулинг пообещала написать еще 6 книг

Британская писательница Джоан Роулинг планирует выпустить еще шесть книг. Об этом она сообщила в интервью газете The Times.

«У меня есть та, которую я сейчас пишу. Впереди еще две о [сыщике Корморане] Страйке, а потом еще три книги, до которых я очень хочу добраться», — рассказала она.

Роулинг поделилась, что завершение серии романов о Гарри Поттере было тяжелой утратой, поскольку она могла углубиться в работу над историей мальчика-волшебника, сбежав от проблем в жизни. С другой стороны, писательница удовлетворена, что «все закончилось».

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