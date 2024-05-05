Юбилей Фонда Гейдара Алиева отметили в Баку грандиозным концертом (фото)

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В Центре Гейдара Алиева 4 мая была представлена концертная программа «Отзвуки 20 лет». Концерт посвящен 20-летию создания Фонда Гейдара Алиева.

На концерте присутствовали помощник президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли, депутаты Милли Меджлиса и другие гости, сообщает «Азертадж».

Концертная программа началась с показа видеоролика о деятельности Фонда Гейдара Алиева и его деятельности в сфере культуры.

В концертной программе выступили Азер Заде (тенор), Азер Зейналов (тенор), Джейла Сеидова (скрипка), Эльчин Азизов (баритон), Эмиль Афрасияб (фортепиано), Эльвин Ходжа Ганиев (скрипка), Фархад Бадалбейли (фортепиано), Исфар Сарабский (фортепиано), Миралам Мираламов (ханенде), Мурад Адыгёзалзаде (фортепиано), Самир Джафаров (тенор), Тайяр Байрамов (ханенде) и другие.

Выступление каждого исполнителя предварял краткий видеоролик с его поздравлениями в адрес Фонда Гейдара Алиева – покровителя азербайджанской культуры.

Исполнители выступили на концерте в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли (дирижеры – народный артист Ялчин Адыгёзалов, заслуженный артист Фуад Ибрагимов, Мустафа Мехмандаров).

Грандиозный юбилейный концерт Фонда завершился исполнением «Карабах шикестеси».