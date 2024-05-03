МИД Азербайджана ответил на бредни британского посла

723 Просмотров

Пресс-секретарь МИД Азербайджана, Айхан Гаджизаде, в ответ на публикацию посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда в социальной сети X заявил, что медиа в Азербайджане равны по своей свободе, демократичности, стабильности и процветанию медиа Великобритании.

Ранее посол Фергюс Олд опубликовал пост, в котором утверждал, что в Азербайджане ограничивается свобода СМИ.

В ответ на это, пресс-секретарь МИД Азербайджана подчеркнул, что утверждения посла не отражают объективной картины, поскольку он фокусируется на узкой перспективе, не учитывая всесторонний обзор свободы медиа в стране.

«Господин посол, вашему утверждению не хватает справедливости и беспристрастности, поскольку вы фокусируетесь на узкой перспективе, упуская из виду всесторонний обзор свободы медиа в Азербайджане. Медиа в Азербайджане такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании», – написал Гаджизаде.